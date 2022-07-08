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В МВД заявили о необходимости обучать езде на электросамокатах в школах

В МВД заявили о необходимости обучать детей езде на электросамокатах в школах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России в школьную программу необходимо включить обучение детей езде на электросамокатах. Об этом заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он сказал, что такие вопросы должны решаться на государственном уровне, подчеркнув, что при разработке примерной программы подготовки это можно реализовать. По словам Митрошина, в необходимости такого обучения нет никаких сомнений.

Для обучения школьников езде на электросамокатах нужно выделить дополнительные часы, отметил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД.

«Обычно такие вещи происходят очень непросто, потому что если мы час отведем управлению электросамокатами, то вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — сказал Митрошин.

В 2021 году, как сообщает представитель МВД, для учащихся была подготовлена памятка и лекция, в которой рассказывалось о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности.

Ранее в ГИБДД пообещали разобраться с правилами пользования электросамокатами. Инспекция вместе с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

В Госдуме предложили сдавать экзамен на управление электросамокатом. По словам замглавы комитета нижней палаты парламента по спорту Сергея Бурлакова, нужно ввести тестирование, в котором будут затрагиваться вопросы скоростных ограничений, правил вождения на многолюдных тротуарах и пересечения пешеходных переходов.

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Анастасия Шейкина
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