Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили сдавать экзамен на управление электросамокатом

Депутат Бурлаков предложил ввести тестирование в ГИБДД на управление электросамокатом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России следует задуматься о введении экзамена, успешная сдача которого даст право управлять электросамокатом. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков.

Депутат предложил ввести обязательное тестирование в ГИБДД, где будут затрагиваться вопросы скоростных ограничений, правил вождения на многолюдных тротуарах и пересечения пешеходных переходов.

«Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование», — высказался Бурлаков.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России задумали признать электросамокаты источниками повышенной опасности. В частности, предлагается снабдить данное средство передвижения номерными знаками, ввести особую категорию прав на управление ими, а также запретить управлять электросамокатами детям до 18 лет.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил политику Меркель по России
В Британии захотели ввести маркировку нелегальных мигрантов
В России выявили 3081 случай коронавируса
В Госдуме предложили сдавать экзамен на управление электросамокатом
Эмбер Херд заявила о молчании жертв Джонни Деппа
Назван срок сокращения телеканалов в России
Соперник боксера Бетербиева попал в больницу после поединка
Модный бренд Mango окончательно уйдет из России
В Германии озвучили опасения по вступлению Украины в ЕС
В Венесуэле разбился военный самолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.