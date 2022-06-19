В Госдуме предложили сдавать экзамен на управление электросамокатом

Депутат Бурлаков предложил ввести тестирование в ГИБДД на управление электросамокатом

В России следует задуматься о введении экзамена, успешная сдача которого даст право управлять электросамокатом. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков.

Депутат предложил ввести обязательное тестирование в ГИБДД, где будут затрагиваться вопросы скоростных ограничений, правил вождения на многолюдных тротуарах и пересечения пешеходных переходов.

«Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование», — высказался Бурлаков.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России задумали признать электросамокаты источниками повышенной опасности. В частности, предлагается снабдить данное средство передвижения номерными знаками, ввести особую категорию прав на управление ими, а также запретить управлять электросамокатами детям до 18 лет.