В России задумали запретить управлять электросамокатами детям до 18 лет

«Известия»: член СПЧ Кабанов предложил запретить детям управлять электросамокатами

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России задумались признать электросамокаты источниками повышенной опасности. Об этом сообщают «Известия».

В частности, предлагается снабдить данное средство передвижения номерными знаками, ввести особую категорию прав на управление ими, а также запретить управлять электросамокатами детям до 18 лет. По его словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, данная инициатива будет в правительство России.

Кабанов отметил, что статус участника дорожного движения людей, которые пользуются электросамокатами, не определен. Также отсутствуют система контроля и система дорожных знаков, добавил он. «Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди», — отметил член СПЧ.

Кроме того, Кабанов обратил внимание, что велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, в то время как на более быстрый и тяжелый электросамокат данное требование не распространяется. В связи с этим он указал на необходимость выделения отдельной зоны для данных средств передвижения.

Ранее в районе Строгино в Москве 24-летний мужчина погиб после того, как упал с электросамоката. По данным РЕН ТВ, россиянин скатывался с лестницы на улице Маршала Катукова и упал — он ударился головой. До этого в столичном районе Ивановское мужчина на электросамокате насмерть сбил 83-летнюю женщину. После наезда россиянина пенсионерку увезли в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги, она скончалась на следующий день после госпитализации.