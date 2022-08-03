Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России

Аналитик Юшков назвал ситуацию на европейском рынке газа выгодной для России

Ситуация на европейском рынке газа выгодна для России, поскольку во всех контрактах идет привязка именно к спотовым ценам, на чем настаивала сама Еврокомиссия. Это значит, что где-то через три месяца, а где-то через полгода «Газпром» сможет заработать намного больше, что компенсирует уменьшение объемов поставок, заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода «Северный поток», обращения от России пока не последовало. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер заявил о готовности турбины и отметил, что «она прекрасно подготовлена, и никаких препятствий для ее подключения на данный момент нет».

«Информация о ситуации с турбиной поступает достаточно противоречивая, — заметил Юшков. — Сначала в Германии заявляют, что вообще не знают, находится ли она на территории страны, потом — что она находится в каком-то регионе, теперь — что Шольц лично поедет ее осматривать, правда, зачем — непонятно, он ведь, кажется, юрист, а не техник».

Аналитик считает, что теперь стороны будут сваливать друг на друга вину за уменьшение прокачки газа: Германия заявит, что это политическое решение России, «Газпром» — что проблема исключительно техническая.

«"Газпром" явно настаивает на отмене всех санкций со стороны Канады, Великобритании и ЕС, поскольку только в таком случае он будет полностью уверен в том, что турбина может быть введена в эксплуатацию. При отмене ограничений Siemens сможет забрать и остальные турбины, отремонтировать их к началу отопительного сезона, а "Газпром" тогда увеличит объемы прокачки», — объяснил экономист.

По его словам, газовый рынок в Европе находится в большом напряжении, в том числе, из-за ситуации с «Северным потоком». Но даже его полноценная работа не смогла бы полностью решить проблему, цены все равно были бы выше 1000 долларов.

«Конечно, с "Северным потоком" было бы полегче. Но текущее состояние, в принципе, выгодно для России: какие-то объемы мы все равно поставляем, а во всех контрактах идет привязка именно к спотовому рынку, на чем настаивала Еврокомиссия. Высокие спотовые цены позволят "Газпрому" где-то через три месяца, где-то через полгода, в зависимости от контрактов, получать очень большую выручку. Это компенсирует уменьшение объемов поставок», — считает Юшков.

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.