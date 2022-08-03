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Россиянин пойдет под суд за убийство товарища топором

В Иркутской области осудят 31-летнего мужчину, зарубившего товарища топором 11 лет назад

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ангарске суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 56-летнего мужчины 11-летней давности. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

По данным ведомства, осенью 2010 года пьяные мужчины поссорились. В итоге фигурант зарубил товарища топором, после чего сбежал. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, однако не смогли найти преступника из-за недостатка улик. В июне 2022 года обвиняемый был задержан. Он полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга.

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Екатерина Власова
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