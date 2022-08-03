Новый беспилотник «Алмаз-Антея» поможет российским военным на Украине

Федутинов: БПЛА «Алмаз-Антея» поможет российским военным получать важные данные

Новый легкий беспилотник, который разработал концерн ВКО «Алмаз-Антей», позволит российским военным оперативно получать важные данные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он отметил, что операция показала востребованность у подразделений Сухопутных войск малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия, буквально "за холмом" или "за домом", если говорить про работу в городских условиях, существенно повышая их ситуационную осведомленность, а значит, снижая потери и повышая результативность действий в целом», — сообщил Федутинов.

По его словам, тот факт, что российские компании могут не просто закрыть дефицит, но и обеспечить пополнение естественным образом выбывающих систем, «обеспечивает наилучшее решение проблемы по сравнению с предлагавшимся импортом».

Ранее стало известно, что «Алмаз-Антей» начал опытное производство многофункционального легкого беспилотника. Конструкция дрона отличается высокой прочностью и легкостью благодаря применению современных материалов.

В июле источник ТАСС сообщил, что ударный дрон из состава комплекса «Ласточка» применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине.