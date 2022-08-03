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В России начали опытное производство многофункционального беспилотника

«Алмаз-Антей» начал опытное производство многофункционального легкого БПЛА

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» начал опытное производство нескольких типов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О разработке легких дронов сообщили в пресс-службе концерна, передает РИА Новости.

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что «уже разработано несколько типов БПЛА и ведется их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии».

Для ввода полетного задания, отображения видео и управления беспилотником можно использовать ноутбук, планшет или смартфон. Аппараты поддерживают режим управления с видом от первого лица, а для полета вне зоны покрытия канала управления можно предварительно загрузить маршрут полета. В ближайшее время дрон оснастят средствами идентификации, а также закрытым каналом передачи видео и зашифрованным каналом управления. Это обеспечит повышенную помехоустойчивость.

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В концерне сообщили, что благодаря применению современных материалов и использованию аддитивных технологий конструкция беспилотника отличается высокой прочностью и легкостью. Дрон сможет выдерживать низкие температуры и высокие ветровые нагрузки. Максимальная скорость БПЛА составит 120 километров в час, а высота полета — до трех километров.

Собственный полетный контроллер с программным обеспечением собственной разработки и функцией идентификации создадут до конца 2022 года, а в начале 2023-го специалисты завершат разработку аппаратуры передачи данных и локализацию производства на предприятиях концерна. Доля российских комплектующих в беспилотнике составит до 90 процентов.

В апреле «Алмаз-Антей» завершил приемочные испытания комплекса защиты от беспилотников ROSC-1 с дроном-перехватчиком. Комплекс испытывали в аэропорту Курумоч в Самаре.

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Даниил Иринин
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