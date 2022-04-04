Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Алмаз-Антей» испытал комплекс защиты от беспилотников

«Алмаз-Антей» завершил приемочные испытания комплекса ROSC-1 с дроном-перехватчиком

Фото: ПАО «НПО «АЛМАЗ»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил приемочные испытания комплекса защиты от беспилотников ROSC-1 с дроном-перехватчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении отметили, что государственные приемочные испытания радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности важных объектов ROSC-1 успешно завершились. ROSC-1 испытывали в аэропорту Курумоч в Самаре.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта

В ходе испытаний подтвердилась возможность обнаруживать, распознавать малоразмерные беспилотники противодействовать им с помощью ROSC-1.

В холдинге также сообщили, что модульный комплекс можно конфигурировать в зависимости от особенностей охраняемого объекта.

В феврале стало известно о начале испытаний ROSC-1 в Самаре. В состав комплекса входит дрон-перехватчик «Волк-18», который может таранить дроны и выводить их из строя с помощью сетей.

В ноябре 2021 года российские военные запатентовали электрический купол для защиты от атак дронов. Заграждение позволяет уничтожать беспилотники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве
Психологи назвали три простых способа стать счастливым
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Tele 2 отказался продлевать лицензию на бренд для России
Звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина попала в больницу
Предсказано исчезновение сим-карт
Владелица московской пекарни объяснила бесплатную раздачу хлеба
На Украине отключили вещание двух связанных с Порошенко телеканалов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.