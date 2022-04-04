«Алмаз-Антей» испытал комплекс защиты от беспилотников

«Алмаз-Антей» завершил приемочные испытания комплекса ROSC-1 с дроном-перехватчиком

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил приемочные испытания комплекса защиты от беспилотников ROSC-1 с дроном-перехватчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении отметили, что государственные приемочные испытания радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности важных объектов ROSC-1 успешно завершились. ROSC-1 испытывали в аэропорту Курумоч в Самаре.

В ходе испытаний подтвердилась возможность обнаруживать, распознавать малоразмерные беспилотники противодействовать им с помощью ROSC-1.

В холдинге также сообщили, что модульный комплекс можно конфигурировать в зависимости от особенностей охраняемого объекта.

В феврале стало известно о начале испытаний ROSC-1 в Самаре. В состав комплекса входит дрон-перехватчик «Волк-18», который может таранить дроны и выводить их из строя с помощью сетей.

В ноябре 2021 года российские военные запатентовали электрический купол для защиты от атак дронов. Заграждение позволяет уничтожать беспилотники.