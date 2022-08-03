Замкомандующего войсками ЮВО оставили в СИЗО по делу о хищении у Минобороны

Военный суд в Ростове-на-Дону оставил в СИЗО замкомандующего войсками ЮВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по делу об использовании средств Минобороны на благоустройство своего дома и участка. Об этом в среду, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Фигурант будет находится в СИЗО до 19 сентября.

Обвиняемому вменяют хищение двух миллионов рублей. Уточняется, что речь идет о Викторе Воронове, отвечавшем в ЮВО за материально-техническое обеспечение. Его адвокат говорил, что все работы в доме и на участке были выполнены за деньги из семейного бюджета.

Ранее стало известно, что в конце июня 235-й гарнизонный военный суд арестовал четырех подозреваемых в хищении земель Минобороны. Бывшего руководителя Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны России Валерия Майбороду, учредителя компании «БДМ-Строй» Сергея Бородина, бывшего военного топографа Александра Дзюбу и пенсионера Юрия Родина поместили в СИЗО до 27 августа.