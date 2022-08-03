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В Воронежской области пройдет фестиваль фольклора и ремесел

В Воронежской области пройдет фестиваль фольклора «Русь песенная, Русь мастеровая»

Фото: страница ГБУК ВО «ВОЦНТиК» во «ВКонтакте»

В Воронежской области 5 и 6 августа пройдет XIV Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Местом проведения праздника традиционно выбран природно-ландшафтный парк в бывшем хуторе Ломы в Воробьевском районе.

В мероприятии в качестве участников заявлены коллективы и исполнители из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Северной Осетии, Краснодарского края, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской, а также Липецкой областей.

Гостей фестиваля помимо музыкальных выступлений ждут выставка-ярмарка изделий художественных ремесел «Русь мастеровая» и выставочная экспозиция домов ремесел.

Ранее сообщалось, что Ассамблея петровских музеев откроет в России более 30 выставок к 350-летию со дня рождения Петра I. В частности, юбилейные мероприятия запланированы в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге Архангельске и Ярославле.

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Валентина Процкова
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