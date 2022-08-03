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Пляжная азиатская страна сняла все ограничения на въезд для россиян

Малайзия отменила все ковидные ограничения для туристов с 1 августа

Фото: Nazarizal Mohammad / Unsplash

С 1 августа Малайзия отменила все действующие ковид-ограничения для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает портал Malaysia.Travel.

Отмечается, что теперь в пляжной азиатской стране не требуют от въезжающих заполнять карточку путешественника в приложении MySejahtera, также не нужны результаты ПЦР-теста и сертификаты о вакцинации.

Как стало известно, власти сняли все ограничения и облегчили процедуру въезда из-за нормализации эпидемиологической ситуации.

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При этом в министерстве здравоохранения отметили, что внимательно следят за состоянием здоровья туристов, прибывающих в страну. Так, если у путешественника будут выявлены симптомы какого-либо заболевания или будет зафиксировано плохое самочувствие, его отправят на повторное медицинское обследование.

В случае, если возникнет подозрение на COVID-19 или оспу обезьян, путешественника доставят в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

С 1 мая власти Малайзии смягчили правила въезда для туристов. Гражданам России для поездки в страну на срок до 30 дней виза не требуется.

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Ксения Жарова
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