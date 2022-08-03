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Раскрыта роль Байдена в ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

WP: президент США Байден лично принимал участие в разработке плана ликвидации аз-Завахири

Фото: Ali Khara / Reuters

Президент США Джо Байден лично участвовал в разработке плана по уничтожению лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Подробности операции раскрыла газета The Washington Post (WP).

По данным газеты, американский лидер проводил несколько встреч, где во всех подробностях обсуждалась ликвидация главы террористической организации, в особенности точность разведданных. По словам высокопоставленного представителя администрации, Байден расспрашивал о факторах, которые могли повлиять на успех этой операции и снизить риск жертв среди гражданского населения. Помимо этого, Байден попросил проанализировать последствия нанесения ракетного удара по центру Кабула.

На закрытой встрече с главой ЦРУ Уильямом Бернсом 1 июля Байден рассматривал модель убежища Завахири, по которой планировали нанести удар. Финальное совещание по операции прошло 25 июля. Как сообщает WP, Байден спросил мнение каждого советника насчет того, должен ли он одобрить ликвидацию террориста. Он согласился на нанесение удара только после одобрения решения всеми его советниками.

Новость о том, что Айман аз-Завахири был убит в Кабуле в результате операции ЦРУ, вызвала одобрение у демократов и республиканцев в США, а также у иностранных правительств, в частности Саудовской Аравии, которую в США пытались обвинить в пособничестве террористам. Ликвидацию лидера «Аль-Каиды» назвали важной победой Байдена.

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Элла Саад
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