Ликвидацию лидера «Аль-Каиды» назвали важной победой Байдена

WP: ликвидация лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири стала важной победой Байдена

Новость о том, что Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), был убит в Кабуле в результате операции ЦРУ, вызвала одобрение у демократов и республиканцев в США, а также у иностранных правительств, в частности Саудовской Аравии, которую в США пытались обвинить в пособничестве террористам. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в США назвали политической победой администрации президента Джо Байдена, особенно важной на фоне вывода американских войск из Афганистана и прихода к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Американские законодатели немедленно бросились поздравлять Байдена. Так, лидер большинства в сенате Чарльз Э. Шумер назвал операцию «крупным достижением».

После выступления американского лидера Саудовская Аравия также опубликовала заявление, поприветствовав ликвидацию Завахири, который «руководил планированием и осуществлением отвратительных террористических операций».

Вместе с тем член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскритиковала Байдена за попытку «действовать жестко напоказ». Грин отметила, что, хотя Завахири планировал теракты 11 сентября 2001 года и взрыв эсминца ВМС «Коул» в 2000 году, «никто в Америке в последнее время не сталкивался с нападениями "Аль-Каиды" и ничего о них не слышал».

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно ранее 2 августа. Комментируя это, Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Он также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.