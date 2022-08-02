Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ликвидацию лидера «Аль-Каиды» назвали важной победой Байдена

WP: ликвидация лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири стала важной победой Байдена

Фото: Jim Watson / Reuters

Новость о том, что Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), был убит в Кабуле в результате операции ЦРУ, вызвала одобрение у демократов и республиканцев в США, а также у иностранных правительств, в частности Саудовской Аравии, которую в США пытались обвинить в пособничестве террористам. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в США назвали политической победой администрации президента Джо Байдена, особенно важной на фоне вывода американских войск из Афганистана и прихода к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Американские законодатели немедленно бросились поздравлять Байдена. Так, лидер большинства в сенате Чарльз Э. Шумер назвал операцию «крупным достижением».

После выступления американского лидера Саудовская Аравия также опубликовала заявление, поприветствовав ликвидацию Завахири, который «руководил планированием и осуществлением отвратительных террористических операций».

Вместе с тем член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскритиковала Байдена за попытку «действовать жестко напоказ». Грин отметила, что, хотя Завахири планировал теракты 11 сентября 2001 года и взрыв эсминца ВМС «Коул» в 2000 году, «никто в Америке в последнее время не сталкивался с нападениями "Аль-Каиды" и ничего о них не слышал».

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно ранее 2 августа. Комментируя это, Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Он также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили о вовлечении США в боевые действия на Украине
Фьюри начал переговоры с новым соперником
В США показали спутниковые снимки СИЗО в Еленовке после ракетного удара
Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией
Россиянам пообещали стабилизацию продовольственных цен осенью
Захарова уличила Киев в разбазаривании суверенитета
Более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за угрозы взрыва
Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу
В Польше назначили дату извлечения «сокровищ Гитлера»
Европейская страна заморозила российские активы на 50 миллиардов евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.