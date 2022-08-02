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Байден прокомментировал ликвидацию лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

Президент Байден: США не позволят Афганистану вновь стать пристанищем террористов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя уничтожение лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале CNBC Television.

«Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в "тихую гавань" для террористов, потому что он мертв», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что никто из членов семьи террориста не пострадал. Он также уточнил, что среди гражданского населения также не было.

Во время выступления Байден также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.

Ранее Джо Байден в своем Twitter-акканте заявил, что Айман аз-Завахири был уничтожен по его приказу 30 июля. Он уточнил, что боевик находился в Кабуле, где ранее его обнаружила разведка США. «Правосудие свершилось», — написал американский лидер.

Ранее представители «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» (АКИС, ячейка запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида») пригрозили отправить в Индию смертников из-за высказываний в адрес пророка Мухаммеда. Группировка предупредила, что под ударом окажутся Нью-Дели и Мумбаи, а также штаты Уттар-Прадеш и Гуджарат. Террористы также отметили, что готовы использовать в качестве смертников детей, чтобы добраться до индийских политиков, проживающих в защищенных комплексах.

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Марина Совина
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