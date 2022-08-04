Стало известно об ударе ВСУ по еще одной колонии с военнопленными

Журналист Руденко сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по колонии в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по еще одной колонии — на этот раз атаке подверглась Донецкая исправительная колония №124, где содержатся военнопленные. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Журналист уточнил, что в результате удара есть пострадавшие.

29 июля стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В итоге погибли 50 военнопленных солдат Украины, в том числе бойцы полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией).

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гибель заключенных в Еленовке от рук ВСУ доказана. По словам представителя Кремля, содержавшиеся в колонии пленные украинские солдаты погибли от рук своих сослуживцев.