Кремль заявил о доказанности гибели заключенных в Еленовке из-за ВСУ

Представитель Кремля Песков заявил, что гибель заключенных в Еленовке от рук ВСУ доказана

Заключенные в следственном изоляторе (СИЗО) в Еленовке были убиты Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, содержавшиеся в колонии пленные украинские солдаты погибли от рук своих сослуживцев.

«Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно это пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Киев сам пожелал разместить военнопленных в Еленовке.

29 июля сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В итоге погибли 50 военнопленных солдат Украины, в том числе бойцы полка «Азов».