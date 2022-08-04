Российские следователи расследуют факт ранения военкора RT в Донбассе

СК РФ расследует факт ранения журналиста RT Филатова в районе Авдеевки в Донбассе

Следственный комитет России расследует факт ранения журналиста телеканала RT Андрея Филатова в Донбассе, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что военкор был ранен в районе Авдеевки. Российские следователи зафиксируют происшествие и установят причастных к совершению преступления, действиям этих лиц будет дана правовая оценка.

О ранении Филатова стало известно 3 августа. Это произошло, когда журналист работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Военнослужащие проводили имитацию атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника.

Ранее сообщалось о ранениях двух операторов RT в результате ракетного удара. Сотрудники телеканала заехали на заправку в ДНР, куда пришелся удар.

