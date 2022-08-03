Корреспондента RT ранили в ДНР

Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в ногу в районе Авдеевки в ДНР

Корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Военкора ранило осколком в ногу сообщается в Telegram-канале RT.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — сообщил Филатов.

Уточняется, что это произошло, когда журналист работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Военнослужащие проводили имитацию атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника.

Ранее сообщалось о ранее двух операторов RT в результате ракетного удара. Сотрудники телеканала заехали на заправку в ДНР, куда пришелся удар. В ходе обстрела журналисты получили осколочные ранения.