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Корреспондента RT ранили в ДНР

Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в ногу в районе Авдеевки в ДНР
Андрей Филатов

Андрей Филатов. Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Военкора ранило осколком в ногу сообщается в Telegram-канале RT.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — сообщил Филатов.

Уточняется, что это произошло, когда журналист работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Военнослужащие проводили имитацию атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника.

Ранее сообщалось о ранее двух операторов RT в результате ракетного удара. Сотрудники телеканала заехали на заправку в ДНР, куда пришелся удар. В ходе обстрела журналисты получили осколочные ранения.

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Денис Савосин
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