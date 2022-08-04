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ВВС США из-за Китая перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

The Drive: США из-за Китая перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

Фото: Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на спутниковые снимки.

Согласно американскому изданию, таким образом Соединенные Штаты разместили в Австралии 20 процентов парка своих B-2 Spirit. В публикации утверждается, что эти американские военные самолеты все чаще будут появляться на континенте, поскольку Вашингтон и Канберра все теснее сотрудничают в сдерживании Китая.

Издание отмечает, что из США в Австралию первая пара B-2 Spirit прибыла 10 июля, а вторая — 12-го. Ожидается, что первые два самолета пробудут на самом малом континете планеты практически весь август.

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В апреле журнал Popular Mechanics написал, что в 2027 году ВВС США задумали списать более 1000 самолетов.

В декабре 2021 года пользователь Reddit опубликовал скриншот, демонстрирующий спутниковое изображение самолета, который похож на стратегический стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

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Иван Потапов
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