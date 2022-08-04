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Байден отреагировал на обвинительный приговор баскетболистке Грайнер

Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер неприемлемым и призвал освободить ее

Фото: Jim Watson / Reutes

Президент США Джо Байден призвал отменить обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была признана в России виновной в контрабанде наркотиков. Он назвал решение российского суда неприемлемым и заявил, что Вашингтон будет продолжать работу над ее освобождением, сообщает агентство Reuters.

«Сегодня гражданка США Бритни Гринер получила тюремный срок. [Приговор] является еще одним напоминанием о том, что Россия удерживает ее незаконно. Это неприемлемо, и я призываю немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде», — отреагировал американский президент.

Ранее стало известно, что Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

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Виктория Кондратьева
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