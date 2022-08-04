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Суд признал баскетболистку из США Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Суд приговорил баскетболистку из США Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: РИА Новости

Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС.

По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Приговор будет озвучен позднее.

Российская прокуратура потребовала посадить Бриттни Грайнер на 9,5 года в колонию. Гособвинение также потребовало оштрафовать обвиняемую.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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Владимир Седов
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