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Американский телеведущий исключил участие Байдена в выборах 2024 года

Американский ведущий Fox News Роув исключил участие президента Байдена в выборах 2024 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Американский ведущий Карл Роув в эфире телеканала Fox News исключил участие действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. По его мнению, баллотироваться ему не даст Демократическая партия.

«Демократы покончили с президентом Байденом. Демократы не настолько глупы, чтобы выдвигать кого-то в возрасте 82 лет, кто уже с трудом может связать два слова», — заявил телеведущий.

По его словам, в определенный момент появится член партии, который выступить против переизбрания нынешнего главы государства, тем самым лишив его возможности участвовать в предвыборной гонке.

По мнению Роува, такой политик будет поддержан общественностью, поскольку в ближайшие полтора года Байден вряд ли изменится в лучшую сторону.

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбраться на второй срок, однако стало известно, что большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Байдена кандидатом на выборах 2024 года.

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Марина Совина
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