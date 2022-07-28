В США заявили о плохом сигнале для Байдена

Fox Business: Байрон Йорк назвал плохим сигналом для Байдена потерю поддержки демократов

Большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года. Это выглядит для него «не очень хорошо» и является плохим сигналом, такое мнение выразил обозреватель Fox Business Байрон Йорк, сообщает РИА Новости.

Последний опрос телеканала CNN показал, что Байден теряет поддержку демократов. Так, только 25 процентов сторонников Демократической партии хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на второй срок в 2024 году. 75 процентов считают, что на следующие президентские выборы должен баллотироваться другой кандидат. Из них почти треть уверены, что Байден не сможет выиграть у республиканцев.

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«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — заявил Йорк. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются американцы, обозреватель назвал высокую инфляцию. В свою очередь, по его словам, у людей нет ощущения, что Байден справляется с трудностями. Многие считают, что 79-летний президент должен оставить место главы государства.

«Многое идет не так, и когда это происходит, то обвиняют президента. Не только инфляция — преступность, граница [миграционный кризис на юге США], другие проблемы, в которых люди обвиняют президента», — отметил обозреватель.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. В этом году ему исполняется 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи.