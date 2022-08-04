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ЦБ допустил послабления для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций

ЦБ России допустил ослабление мер для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский Центральный банк (ЦБ) допускает, что может ослабить ограничения, касающиеся недружественных стран, в обмен на смягчение их мер, следует из предложений регулятора. Они изложены в документе для общественного обсуждения «Финансовый рынок. Новые задачи в современных условиях».

В документе говорится, что любые валютные запреты и ограничения должны быть основаны на принципе взаимности.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в материалах.

Банк России напомнил, что меры по валютному регулированию и ограничения движения капитала (в том числе и в адрес нерезидентов) были введены «в условиях мощных внешних шоков и блокировки значительной доли валютных резервов» страны. Теперь, по мере развития ситуации, требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, а в случае с нерезидентами необходимо исходить из их юрисдикции.

В отношении лиц из дружественных государств в России уже приняты послабления, касающиеся инвестиций. С 8 августа такие иностранцы будут допущены к торгам на Московской бирже. Тенденция к либерализации валютных ограничений для россиян также реализуется — лимиты перевода средств за рубеж существенно увеличены.

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Платон Щукин
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