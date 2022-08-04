Грузинский бар обязал россиян отвечать на вопросы про принадлежность Крыма

Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел «входные визы» для российских туристов

В баре Dedaena Bar в Тбилиси для российских туристов ввели обязательные к заполнению анкеты с вопросами о геополитической ситуации в мире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, чтобы посетить грузинское заведение, россиянам необходимо правильно оформить «входную визу». Например, согласиться с утверждениями, что «Крым принадлежит Украине» или «Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия», а также выразить солидарность с фразой «Слава Украине», осудить «российскую агрессию на Украине» и пообещать не разговаривать с сотрудниками бара на русском языке.

В анкете указывается, что визовая политика для посетителей из России «была введена из-за деликатной политической ситуации и некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре».

Ранее, в мае, в одном из пятизвездочных турецких отелей в Кемере произошел конфликт грузин и россиян из-за русской песни. Отмечалось, что группе туристов из Грузии не понравился прошлогодний хит «Горький вкус» Султана Лагучева — услышав его, отдыхающие стали показывать неодобрительные жесты и выкрикивать оскорбления в адрес России.