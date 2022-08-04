Найден способ вернуть Internet Explorer в Windows 11

The Verge: вернуть браузер Internet Explorer в Windows 11 можно через настройки

Пользователи интернета нашли способ вернуть устаревший браузер Internet Explorer в актуальную версию Windows. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, Internet Explorer считается одним из самых популярных браузеров, несмотря на то, что Microsoft признала программу устаревшей. В связи с этим использовать приложение в Windows 11 нельзя. Авторы сослались на пользователя Twitter под ником XenoPanther, который рассказал, как открыть IE через настройки актуальной версии ОС от Microsoft.

Чтобы запустить браузер, нужно открыть меню «Пуск» и ввести поисковый запрос Internet Options. В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «Программы», нажать на кнопку «Управление надстройками», а затем — «Узнать больше о панелях инструментов и расширениях».

«По какой-то причине этот способ запускает Internet Explorer, минуя команды, которые заставляют вас зайти в Edge. Браузер работает именно так, как вы ожидаете», — отметили журналисты медиа. Специалисты подчеркнули, что в этом случае Internet Explorer позволяет комфортно посещать сайты без всплывающих уведомлений о том, что браузер необходимо обновить.

Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. Как отметили в компании, на Windows 11 программу уже нельзя найти, базовым браузером является Microsoft Edge.