Врачи назвали неожиданные признаки инсульта

ETNT: врачи назвали потерю зрения и слабость признаками инсульта

Врачи назвали потерю зрения и слабость неожиданными, но верными признаками инсульта, сообщило издание Eat This, Not That!

Врач отделения неотложной помощи Кристин Перри в беседе с порталом уточнила, что кроме известных симптомов ишемического и

геморрагического инсультов, могут быть и другие, с появлением которых нужно сразу вызывать бригаду скорой помощи.

По ее словам, многие знают о типичных признаках инсульта: перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой. Однако о критическом состоянии здоровья, утверждает врач, могут сигнализировать также онемение и слабость по всему телу.

«Симптомы инсульта появляются внезапно, — добавила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт. — Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения».

По словам доктора медицинских наук Роберта Серготта, именно внезапная потеря зрения может сигнализировать, что у человека вот-вот случится инсульт. Он добавил, что, если временная нечеткость или ухудшение зрения вызваны приближающимся инсультом, у пациента есть всего несколько часов, чтобы получить неотложную помощь.

Врачи настоятельно рекомендуют при первых признаках инсульта немедленно обращаться за профессиональной помощью. «Часто люди совершают ошибку: при исчезновении симптомов остаются дома и успокаивают себя тем, что у них случился микро-инсульт, — сказала Перри. — Но в отделении неотложной помощи вам спасут жизнь».

Ранее сообщалось, что черника помогает сохранить зрение и снизить риск возникновения инсульта. По словам гастроэнтеролога Нурии Диановой, черника содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, благотворно влияющих на организм (например, большое количество натурального витамина С и антоцианы — природные антиоксиданты).