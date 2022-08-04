Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V госпитализирован в Осло из-за высокой температуры

Король Норвегии Харальд V попал в больницу из-за высокой температуры. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

85-летний монарх находится в Национальном госпитале в Осло. Отмечается, что его состояние стабильно, однако в пресс-службе не уточнили, чем именно болен Харальд.

В марте сообщалось, что король заразился коронавирусом. У монарха наблюдались легкие симптомы, его обязанности временно исполнял кронпринц Хокон.

Также стало известно, что сегодня, 4 августа, президент США Джо Байден сдал очередной положительный тест на COVID-19 и продолжит работать дистанционно. По словам лечащего врача главы государства, американский лидер чувствует себя очень хорошо, хотя кашель и беспокоит его время от времени.