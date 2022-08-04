Медведев пообещал «отомстить» после удаления YouTube-канала «Гоблина»

Медведев поддержал блогера Пучкова после удаления YouTube-канала и пообещал «отомстить»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, после удаления его YouTube-канала и пообещал «отомстить». Об этом он написал в комментарии на странице блогера во «Вконтакте».

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым.

Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».