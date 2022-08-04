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В Армении заявили о нарушении договоренностей Азербайджаном

МИД Армении: изменяя маршрут Лачинского коридора, Азербайджан нарушает договоренности

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Баку поставил в известность российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) о том, что намеревается поменять действующий маршрут в Лачинском коридоре, что является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом 4 августа заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Глава МИД Армении сообщил, что агрессии, осуществленной Азербайджаном, предшествовало направленное российскому миротворческому контингенту письмо о передаче контроля над Лачинским коридором, согласно которому азербайджанская сторона планирует изменить действующий маршрут через Лачинский коридор, что является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября», — указывается в коммюнике пресс-службы МИД Армении.

Мирзоян заявил, что «в 6-м пункте заявления четко указано, что план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, должен быть определен по соглашению сторон (России, Армении и Азербайджана — прим. «Ленты.ру») в ближайшие три года, однако такого плана еще нет».

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Мирзоян также заявил, что Баку реагирует на попытки нормализации ситуации со стороны Армении антиармянской риторикой, а также счел «неприемлемой продолжающуюся политику азербайджанской стороны, направленную на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке».

Ранее в МИД Азербайджана объяснили обострение ситуации в НКР присутствием там армянских незаконных вооруженных формирований. На это ответил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который опроверг присутствие войск Республики Армения в Карабахе.

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