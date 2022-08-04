Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Атлетико Минейро
2:2
Завершен
Палмейрас
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Велес Сарсфилд
3:2
Завершен
Тальерес
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:00 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Сегодня
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Монсон назвал повлиявший на его решение остаться в России вопрос от американцев

Боец MMA Джефф Монсон назвал вопрос заработка главным для американцев
Джефф Монсон

Джефф Монсон. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон назвал вопрос от американцев, повлиявший на его решение остаться в России. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В Америке вопрос "чем ты зарабатываешь на жизнь" — самый популярный, чтобы оценить американца. Они судят о человеке по тому, сколько он зарабатывает. Для них — это главная вещь, а в России быть русским — это значит быть частью огромной семьи. Русские люди больше заботятся друг о друге», — рассказал спортсмен.

В 2016-м американец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018-го Монсон получил российское гражданство. Также является почетным гражданином Абхазии.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. У Монсона запланирован поединок с Вячеславом Дациком, который должен пройти 5 августа.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский выразил желание лично обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином
Российские компании начали экономить на сотрудниках
Раскрыта причина тяги россиян брать в отпуск самую дорогую одежду
США обвинили в политике двойных стандартов из-за Тайваня
Монсон назвал повлиявший на его решение остаться в России вопрос от американцев
В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными державами
Пленный украинский военный рассказал о становлении командиром из сантехника
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Живущая в Турции россиянка раскрыла способ «ходить загорелой круглый год»
Армия Китая приступила к масштабным военным учениям недалеко от Тайваня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.