Монсон назвал повлиявший на его решение остаться в России вопрос от американцев

Боец MMA Джефф Монсон назвал вопрос заработка главным для американцев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон назвал вопрос от американцев, повлиявший на его решение остаться в России. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В Америке вопрос "чем ты зарабатываешь на жизнь" — самый популярный, чтобы оценить американца. Они судят о человеке по тому, сколько он зарабатывает. Для них — это главная вещь, а в России быть русским — это значит быть частью огромной семьи. Русские люди больше заботятся друг о друге», — рассказал спортсмен.

В 2016-м американец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018-го Монсон получил российское гражданство. Также является почетным гражданином Абхазии.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. У Монсона запланирован поединок с Вячеславом Дациком, который должен пройти 5 августа.