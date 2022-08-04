Расстроенные ценами европейцы обрушили рейтинг ЕЦБ в Google-картах

Пользователи Google-карт обрушили рейтинг ЕЦБ с критикой из-за инфляции

Критики Европейского центробанка, расстроенные ростом цен, нашли новый способ выразить свое возмущение — они принялись обрушивать рейтинг штаб-квартиры регулятора во Франкфурте в Google-картах, обратило внимание Bloomberg.

Текущая оценка от пользователей — 3,7 балла из 5 возможных. Обычно подобные отзывы в поисковиках касаются архитектуры здания или инфраструктуры того или иного учреждения, однако теперь пользователи активно жалуются на то, что руководство регулятора не в состоянии справиться с ускоряющейся инфляцией.

За последние семь месяцев пользователи оставили гораздо больше отзывов в сервисе Google, чем раньше собиралось за год. «Эстетику здания в сторону. ЕЦБ как учреждение заслуживает за свои провалы в борьбе с инфляцией отметки в одну звезду. Небоскреб, полный некомпетентности и хаоса», — говорится в одном из отзывов.

Реакция пользователей объясняется рекордной инфляцией в еврозоне, приблизившейся в июле к 9 процентам — в этом месяце ЕЦБ впервые за длительное время решился на повышение ставки.

Колебания в отношении ужесточения политики вызывали критику в адрес регулятора и ранее, особенно учитывая более активные меры со стороны иных мировых центробанков. Рост цен в Европе притом во многом спровоцирован подорожанием энергоносителей на фоне кризиса в отношениях Запада с Россией после начала военной операции Москвы на Украине.