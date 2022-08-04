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ЦБ решил заставить госкомпании отказаться от накоплений в «токсичных» валютах

ЦБ: правительству следует добиться отказа госкомпаний от накоплений в «токсичных» валютах

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Правительству следует добиться отказа госкомпаний от накоплений в «токсичных» валютах недружественных стран, направив фирмам соответствующие директивы, заявил ЦБ в своем новом анализе ключевых направлений развития финрынка в условиях санкций. Документ опубликован на сайте регулятора.

Проблему зависимости госкомпаний от доллара и евро можно решить, заставив их перевести накопленные средства в валюты других, дружественных государств, подчеркнул Банк России. «Могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора. Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)», — указано в документе.

Кроме того, правительство может рекомендовать фирмам отказаться от использования в новых контрактах валют недружественных стран, считает регулятор. В случаях, где это невозможно в короткие сроки, следует прописывать в соглашениях условия, допускающие исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.

Ранее 4 августа Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро. Регулятор заявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. 

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Софья Ермакова
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