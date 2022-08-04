Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро

Центробанк пообещал принять ряд мер для ускорения девалютизации России

Банк России намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ объяснили такое обещание тем, что блокировка российских активов и операционные ограничения на проведение расчетов в долларах и евро создают риски для граждан и бизнеса.

Инициатива представлена в рамках публикации документа, в котором регулятор предложил участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.