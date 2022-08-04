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Минобороны заподозрило Пентагон в cокрытии разработок биооружия на Украине

МО РФ заявило, что Пентагон пытался скрыть участие в разработке биооружия на Украине

Фото: Trnava University / Unsplash

Компания «Лабиринт Украина» и американское агентство по международному развитию USAID были участниками военно-биологической программы США, Пентагон использовал их, чтобы отвести подозрения. Об этом рассказал журналистам в четверг, 4 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе брифинга Кириллов призвал представителей СМИ изучить письмо начальника санэпидуправления украинской армии в адрес директора компании «Лабиринт Украина» Карен Сейлорс.

«В нем командование вооруженных сил Украины заявляет о готовности к взаимодействию с USAID по вопросам введения военнослужащим вакцинных препаратов, а также сбора, обработки и передачи американской стороне интересующей ее информации», — пояснил представитель Минобороны России.

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По мнению Кириллова, украинские военнослужащие отдали предпочтение агентству США по международному развитию в качестве координатора работ, чтобы «вывести из-под удара» Пентагон. Таким образом они намеревались избежать обвинений в разработке биологического оружия в связи с возрастающей озабоченностью России деятельностью украинских биолабораторий, добавили в Минобороны.

Накануне российское ведомство сообщило, что на позициях Вооруженных сил Украины были найдены наркотические медпрепараты.

До этого пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук заявил, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества. Также он рассказал о случаях, когда некоторые военнослужащие выменивали наркотики у гражданских на гранаты.

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Анна Щербакова
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