В ЛНР назвали число погибших с начала обострения в Донбассе

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о 77 погибших с начала обострения в Донбассе

Жертвами агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала обострения в Донбассе стали 77 человек. Такое число в Telegram назвало представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, в числе погибших три ребенка. Кроме того, 229 мирных жителей получили ранения, из них 19 детей.

Ранее в ЛНР сообщили о том, что ВСУ запретили мирным жителям эвакуироваться из Артемовска. Украинские военные активно занимают позиции в домах жителей города, удерживая хозяев домостроений в качестве заложников.

Также в МВД республики заявили, что союзные силы приступили к зачистке завода стройматериалов Knauf в Соледаре.