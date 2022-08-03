В ЛНР рассказали о ходе зачистки завода Knauf в Соледаре

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что ведется зачистка завода Knauf от ВСУ в Соледаре

В Соледаре союзные силы ведут зачистку завода стройматериалов Knauf от Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе освобождения предприятия рассказал помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Завод Knauf: еще вчера наши подразделения зашли туда. Идут большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники», — заявил сотрудник ведомства.

Ранее Киселев сообщил, что Национальная полиция Украины силой эвакуирует людей с территорий Донецкой народной республики. По его словам, насильственная эвакуация идет в таких городах как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск.