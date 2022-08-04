В Кремле отреагировали на желание Зеленского встретиться с председателем КНР

Песков назвал нормальным желание Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином — это нормальный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление Зеленского, сделанное в интервью изданию South China Morning Post. По словам украинского лидера, он уже общался с Си Цзиньпином в прошлом году, но прямых переговоров с Пекином у киевских властей пока не было.

Политолог Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином из-за зашедших в тупик мирных переговоров Москвы и Киева. По его мнению, у украинского лидера мало шансов на контакт с китайской стороной.