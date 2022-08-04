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Зеленский выразил желание лично обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином

Президент Зеленский выразил желание лично обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post выразил желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине. По его мнению, Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции.

Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский назвал Китай сильным государством, которое имеет мощную экономику и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Он считает, что Пекин может оказать серьезное политическое и экономическое давление на Россию, чтобы та, наконец, почувствовала себя экономически изолированной. Украинский президент подчеркнул, что потеря китайского рынка станет для Москвы огромным ударом.

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Попытки настроить Китай против России

Ранее Зеленский, проводя пресс-конференцию со студентами Австралийского национального университета, заявил, что Киеву и Пекину стоит выступить против России «единым фронтом». Он рассказал, что хочет видеть Китай среди таких стран, как США и Австралия, которые решительно осудили российскую военную спецоперацию, однако подчеркнул, что нейтралитет, которого страна придерживается в этом вопросе, гораздо лучше, чем возможная поддержка Москвы. Глава государства отметил, что важно добиться того, чтобы Пекин перестал оказывать России какую-либо помощь.

Читатели журнала New York Post из США, в свою очередь, раскритиковали украинского лидера за его высказывания. Некоторые из них возмутились тем, что Зеленский пытается диктовать Пекину какие-либо условия. Другие отметили, что в этом случае ему следует попросить НАТО перестать помогать Киеву, если он хочет, чтобы «игра была честной».

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Рост недоверия к Зеленскому

Политический корреспондент Джим Джерати выразил мнение, что американский президент Джо Байден оказался в состоянии опосредованной войны с Россией, сам того не желая. По его словам, Байден устал от затягивания конфликта на Украине и вскоре может допустить возможность разобраться с этой «неразберихой» даже путем территориальных уступок Киева в пользу Москвы. Он также добавил, что между Белым домом и Зеленским есть «глубокое недоверие».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что европейские страны демонстрируют солидарность в вопросе конфликта на Украине, но при этом далеко не все каким-либо образом собираются ей помогать. Он заявил, что если бы все страны оказали Киеву поддержку на должном уровне, то Вооруженные силы Украины (ВСУ), якобы, гораздо успешнее воевали бы против российских солдат.

Если бы они (европейские страны — прим. «Ленты.ру») поддерживали Украину, как Польша, мы бы уже были во Владивостоке

Алексей Арестовичсоветник главы офиса президента Украины

Арестович предположил, что большое количество государств просто не в состоянии оказывать помощь Украине, поскольку у них самих не хватает оружия. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, Киев должен чем-то воевать, а вооружений «катастрофически не хватает».

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Марина Совина
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