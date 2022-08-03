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В Киеве слабую поддержку Запада описали фразой «мы бы уже были во Владивостоке»

Арестович заявил, что при большей поддержке Запада Украина «была бы уже во Владивостоке»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У стран Западной Европы наблюдается общая солидарность по вопросу конфликта на Украине, однако далеко на каждое государство готово оказывать ей помощь. Так слабую поддержку Киева описал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если бы они (европейские страны — прим. "Ленты.ру") поддерживали Украину, как Польша, мы бы уже были во Владивостоке», — приводит издание его фразу. Арестович предположил, что это, вероятно, связано с тем, что государствам самим не хватает оружия.

Собеседник газеты напомнил, что Киеву по-прежнему требуется больше вооружения, его «катастрофически не хватает». «Это не локальная война, это большой континентальный конфликт, величайшая война с 1945 года. И мы не сможем справиться с ней с таким количеством оружия», — заявил он.

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Ранее Арестович сообщил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. Представитель администрации уточнил, что российская армия превосходит «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».

22 июля The New York Times информировала, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Тем не менее военные аналитики и западные чиновники отмечали, что пока слишком рано говорить о коренном переломе — они скептически относятся к утверждениям о том, что поставки Киеву современных видов вооружения смогут изменить ход событий.

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Варвара Кошечкина
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