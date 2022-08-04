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В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским

National Review: администрация Байдена готовится сделать из Зеленского «козла отпущения»
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден оказался в состоянии опосредованной войны с Россией, сам того не желая, пишет американский журнал National Review (NR).

Автор статьи, политический корреспондент Джим Джерати (Jim Geraghty), рассказал, что американский лидер видит, во что выливается конфликт на Украине. Вероятно, политик просто хочет избавиться от этой «неразберихи», даже если Киеву придется пойти на «территориальные уступки», считает журналист.

Джерати указал на то, что между Белым домом и украинским президентом Владимиром Зеленским есть «глубокое недоверие».

По мнению Джерати, существуют два возможных варианта развития событий. Согласно первому, администрация Байдена просто хочет завершения российско-украинского конфликта, а Зеленский на это не соглашается. Журналист считает, что Белый дом готовит почву, чтобы оставить Зеленского в гордом одиночестве: якобы он должен подумать о своем поведении.

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Во-вторых, администрация Байдена может допускать, что конфликт развивается не так, как надо, и намеревается сделать из Зеленского «козла отпущения». «Она готовит почву, чтобы заявить: "Мы сделали все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком неумелыми, слишком коррумпированными и погрязли в междоусобицах"», — предположил автор.

По его словам, Байден нуждается в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией.

Ранее в США раскритиковали Зеленского за призыв к Китаю объединиться против России. Украинский политик считает, что КНР должна осудить специальную операцию.

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Марина Совина
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