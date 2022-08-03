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Зеленский обратился к Китаю с призывом объединиться против России

CNN: президент Украины Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться и «единым фронтом» выступить против России. Об этом он заявил по видеосвязи в ходе пресс-конференции со студентами Австралийского национального университета, передает телеканал CNN.

Отвечая на вопрос студента о позиции Китая по кризису в Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к таким странам, как США и Австралия, которые осудили российскую военную спецоперацию в Донбассе, начавшуюся в феврале.

Согласно данным телеканала, Зеленский также признал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Также украинский лидер подчеркнул, «важно, чтобы Китай не помогал России».

В мае Зеленский заявил, что Киев устраивает нейтралитет, который избрала КНР в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что статус-кво на этот счет выгоден Киеву. «Китай выбрал политику быть в стороне. (...) Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки», — сказал президент Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. В июле на Украине создали петицию с призывом возобновить переговоры с Россией. Она появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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