На Украине создали петицию о возобновлении переговоров с Россией

На сайте президента Украины Зеленского появилась петиция о переговорах с Россией

На Украине создали петицию с призывом возобновить переговоры с Россией. Она появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас - чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», — говорится в тексте петиции.

Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов.