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На Украине предложили выдать Джонсону гражданство и пост премьера

На Украине внесли петицию о назначении Джонсона премьером и выдаче украинского гражданства

Фото: Henry Nicholls / Reuters

На Украине предложили выдать бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство страны и назначить его на пост премьера. Соответствующую петицию внесли на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте петиции перечисляются положительные стороны такого решение, среди которых мировая поддержка британского политика, а также его позиция относительно специальной военной операции. Помимо этого, отмечается его образованность в политической, финансовой и юридической сферах.

Подчеркивается, что для рассмотрения петиции президентом необходимо 25 тысяч голосов, в то время как на данный момент она набрала более 70.

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Алевтина Запольская
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