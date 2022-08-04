Желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином объяснили

Политолог Бышок объяснил желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином позицией Китая

Из-за зашедших в тупик мирных переговоров Москвы и Киева президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Зачем это нужно, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Безусловно, Китай — одна из ключевых стран в мире и один из ключевых партнеров России. Зеленский говорил, что и с президентом Путиным готов встретиться и обсудить мир в любом качестве. Но российская сторона говорит, что пока условия не созданы, потому что для этого нужны согласования повестки контактными группами. Контактные группы больше не контактируют, соответственно, остается вариант с Си Цзиньпином», — объяснил желание Зеленского политолог.

Китай сохраняет нейтралитет в российско-украинском конфликте. Однако в Москве Пекин считают союзником, в том числе из-за нежелания вводить антироссийские санкции. У украинского лидера мало шансов на контакт с китайской стороной, считает Станислав Бышок.

«Зеленский вряд ли рассчитывает, что Си Цзиньпин все-таки выйдет на этот контакт. Тем не менее проговорить свое убеждение, что спецоперация России была бы невозможна без нейтралитета Китая принципиально важно для Зеленского. Плюс он говорит, что открыт к диалогу с любыми лидерами стран, тем более с лидерами ведущих держав мира», — сказал специалист.

Он также объяснил, почему Си Цзиньпин может отказаться от переговоров с Зеленским.

Плюсы для Пекина от этой встречи непонятны. А просто на пустом месте принижать позицию России не хочется Станислав Бышок кандидат политических наук

«Пекин не хочет делать так, чтобы Москва посчитала себя находящейся в стороне от этого диалога. Позиции и России, и Украины вполне понятны Пекину. Общаться напрямую с Зеленским будет означать неуважение к Путину, думаю, из-за этого не случится контакт», — заключил специалист.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином нынешнюю ситуацию на Украине. По его мнению, Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции.