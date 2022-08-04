Органы мертвых свиней впервые оживили

В Йельском университете оживили органы мертвых свиней благодаря технологии OrganEx

Ученые Йельского университета впервые смогли «оживить» органы и ткани свиней через час после смерти животных. Это удалось сделать благодаря технологии OrganEx, которая доставляет специальную жидкость, восстанавливая физиологические функции и предотвращая гибель клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

OrganEx представляет собой модификацию экстракорпоральной системы пульсирующей перфузии BrainEx, которая ранее использовалась для предотвращения разрушения мозговых тканей у мертвых свиней. Тогда специалисты сымитировали пульсирующий кровоток, который проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам Цельсия. В результате наблюдалось частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы.

В отличие от BrainEx новая технология адаптирована для перфузии тканей не отдельного органа, а тела крупного животного. Она включала в себя перфузионное устройство, похожее на аппараты искусственного кровообращения, и экспериментальные растворы, содержащие соединения, которые могут способствовать здоровью клеток и подавлять воспаление в организме. В ходе эксперимента оценивалась эффективность технологии в течение шести часов после одного часа ишемии (остановки снабжения кислородом), вызванной остановкой кровообращения из-за фибрилляции желудочков сердца.

Применение технологии сохранило целостность тканей, уменьшило гибель клеток и восстановило отдельные молекулярные и клеточные процессы во многих жизненно важных органах. Например, были выявлены признаки электрической активности сердца, которое сохранило способность сокращаться. Ученые также наблюдали продукты экспрессии генов, которые характерны при молекулярной и клеточной репарации.

Как и в эксперименте 2019 года, исследователи обнаружили восстановление функций в некоторых областях мозга, хотя никакой организованной электрической активности, которая указывала бы на восстановление сознания, не было зафиксировано ни на одном этапе эксперимента.

Результаты исследования могли бы помочь разработать методы продления функционирования органов у пациентов-людей и расширить доступность донорских органов для трансплантации. Они также пригодятся в лечении органов или тканей, поврежденных ишемией во время сердечных приступов или инсультов.