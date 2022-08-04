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Жители эстонской Нарвы выступили против сноса советского памятника

ERR: жители Нарвы остались ночевать у танка-памятника Т-34, чтобы защитить его от сноса

Фото: Marcus Vegas / Wikimedia Commons

Жители эстонского города Нарва выступили против сноса советского памятника и остались у танка Т-34 на ночь, чтобы защитить его, сообщает ERR.

Мэр города Катри Райк, а также руководство горсобрания и лидеры оппозиционных фракций обратились к правительству Эстонии с просьбой найти решение конфликтной ситуации. Она отметила, что накануне около памятника собралось около 150 человек и это нельзя недооценивать.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране исчезнут советские монументы из публичных мест. Она добавила, что конкретные даты и порядок демонтажа зависят от готовности и логистического плана местных властей.

В свою очередь, Катри Райк выступила против инициативы и сказала, что у городского собрания также нет планов по переносу танка. «Мы также не собираемся перекрашивать его в розовый цвет или отвозить в Нарвскую крепость», — дополнила Райк.

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Варвара Кошечкина
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