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В Эстонии исчезнут советские памятники из общественных мест

ERR: премьер Эстонии Каллас заявила, что советские памятники исчезнут из общественных мест

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Эстонии исчезнут советские монументы из публичных мест, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее слова приводит ERR.

«Главное, что мы решили, что "красные" памятники должны быть перенесены из общественного пространства, и это то, что мы собираемся сделать в срочном порядке», — сказала политик. Она добавила, что конкретные даты и порядок демонтажа зависят от готовности и логистического плана местных властей.

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Она особенно выделила случай танка-памятника советским воинам-освободителям. По ее словам, в настоящее время он принадлежит городу Нарва, чей мэр Катри Райк выступила против переноса монумента. Каллас заявила, что в подобных случаях эстонское правительство должно самостоятельно принять решение о сносе.

Премьер также подчеркнула, что поминовение усопших советских воинов ни в коем случае не будет запрещено, однако это должно происходить в специальных местах, то есть на кладбище. «Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и от этих же танков сейчас гибнут люди на улицах Украины», — заключила Каллас.

Ранее мэр Нарвы отреагировала на предложение партии Isamaa («Отечество») о переносе танка-памятника советским воинам-освободителям. Она отметила, что Т-34 является частью идентичности русскоязычного населения города и выражает гордость за подвиг советских военных, освободивших Эстонию от фашистов.

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Анастасия Заикина
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