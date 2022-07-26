В Нарве отреагировали на предложение перенести танк-памятник советским воинам

ERR: мэр Нарвы Райк выступила против предложения перенести танк-памятник советским воинам

Мэр Нарвы Катри Райк отреагировала на предложение партии Isamaa («Отечество») о переносе танка-памятника советским воинам-освободителям. Ее слова приводит эстонский портал ERR.

Глава города выступила против инициативы и сказала, что у городского собрания также нет планов по переносу танка. «Мы также не собираемся перекрашивать его в розовый цвет или отвозить в Нарвскую крепость», — дополнила Райк.

Помимо этого, она назвала неразумным предложение граждан провести референдум о судьбе памятника. По ее словам, Т-34 является частью идентичности русскоязычного населения города и выражает гордость за подвиг советских военных, освободивших Эстонию от фашистов.

Тем не менее Райк заявила, что ожидает четкого сигнала от государства и различных ведомств о дальнейших действиях в отношении советских монументов.

Ранее правительство Латвии поддержало снос еще одной серии советских памятников в республике. В перечень монументов попали такие объекты, как обелиск советским воинам-освободителям Риги, памятник защитникам Лиепаи в 1941 году, памятник советским латышским партизанам, памятные камни командирам партизанских отрядов, памятные камни неизвестному солдату и другие.