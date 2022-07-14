Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников

Правительство Латвии поддержало снос еще одной серии советских памятников в республике

Правительство Латвии поддержало снос еще одной серии советских памятников в республике. Об этом сообщает агентство LETA.

Отмечается, что кабинет министров поддержал демонтаж 69 монументов и других объектов, «прославляющих» в том числе Советский Союз. Памятники, подлежащие сносу, расположены по всей территории Латвии.

При этом в агентстве отмечают, что Даугавпилская городская дума намерена оспорить конституционность закона, запрещающего демонстрацию советских памятников.

Ранее в Латвии опубликовали перечень из 69 советских монументов, которые власти республики намереваются снести. В список попали такие объекты, как обелиск советским воинам-освободителям Риги, памятник защитникам Лиепаи в 1941 году, памятник советским латышским партизанам, памятные камни командирам партизанских отрядов, памятные камни неизвестному солдату и другие.

12 мая парламент Литвы принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений.